



"Бетон неизвестного качества". 8000 зданий могут рухнуть при землетрясении

"Бетон неизвестного качества". 8000 зданий могут рухнуть при землетрясении



Портал ynet сообщает о том, что в Израиле в настоящее время есть 8000 зданий при строительстве которых был использован “бетон неизвестного качества”.



Среди этих зданий - отделение для недоношенных в больнице Хилель Яффе и школа Бегин в Реховоте. Существуют реальные опасения того, что эти здания рухнут во время землетрясения, поскольку тесты качества бетона, использованного при строительстве, были сфальсифицированы, а сам бетон не был проверен в соответствии с законом.



Ynet и газета Едиот Ахронот отмечают неудовлетворительное поведение правительственных министерств, начиная с того момента, когда стало известно о необходимости немедленного проведения проверки этих зданий, и до сегодняшнего дня - что ни по одному из них проверка до сих пор не проведена.



Кроме того, нам стало известно о других зданиях по всей стране, которые пополнили список построенных из бетона неизвестного качества, среди них: школа в кибуце Яд Мордехай, трибунные балки на набережной пляжа Кармель, стены в гробнице Наби Шуайба, покрытие на развязке Хен на шоссе 22.



Источники, посвященные в детали, утверждают, что пока здания находятся в стадии строительства, за них отвечает министерство строительства. Но с момента сдачи ответственность, по их словам, лежит на МВД и местных властях. При этом местные власти не были проинформированы об этой проблеме, а владельцы зданий, со своей стороны, вообще не знают о том, что есть опасения по поводу качества бетона.



"Каждое министерство пытается переложить ответственность на другое министерство. Уже давно министерства знают, что в Израиле есть 8000 зданий, безопасность которых вызывает сомнения, и, несмотря на это, никто ничего не предпринимает", - говорит чиновник, посвященный в детали скандала.