



“Бессердечные монстры": Протестующие мужчины разогнали вечер женского кино

Несколько мужчин вечером 30 сентября сорвали мероприятие, проводимое для девушек-харедим в знак протеста против гендерной сегрегации. На мероприятии велся показ фильмов для женщин-харедим из смешанных кварталов Иерусалима – Кирьят Менахем и Ир Ганим.



По данным газеты “Гаарец”, мужчины из района пришли на показ, предназначенный для женщин и девочек, и не позволили провести отдельное мероприятие.

Журналист Йинон Магаль написала: “Вы никогда не увидите группу мужчин, срывающих светское женское мероприятие в Тель-Авиве. Такое может произойти только тогда, когда речь идет о религиозных женщинах или девушках. Все виды лицемерия в одной картине”.



“Между молитвенными протестами Йом-кипура на площади Дизенгоф и виновниками преследования женщин-харедим и срыва организованного для них праздничного мероприятия проходит сплошная линия. Несчастная горстка, людей без человеческого лица, монстры без сердца, плохие люди, которые, как мы надеемся, исчезнут из страны в течение одного поколения. Не заблуждайтесь, большинство левых не такие”, – утверждает журналист Арье Эрлих.



Бывший представитель ЦАХАЛа Ави Беньягу считает, что это была ошибка со стороны протестующих.



“Активисты протеста, которые приходят на мероприятия по сегрегации религиозных женщин и разбивают их, заставляют меня беспокоиться. Это этическая, моральная и человеческая ошибка, а также глупость, которая вредит протесту и подрывает возможность жить здесь вместе. Если кто-то ищет качественное сырье для гражданской войны, он найдет его здесь гораздо больше, чем в реформах”, – написал он.