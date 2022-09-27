



Беспрецедентное повреждение линий "Северного потока-2": показано видео

Военные из Дании представили кадры с места утечки на российском газопроводе "Северный поток - 2".

Напомним, что газопровод был сильно поврежден. Причина до сих пор не установлена.

Ранее оператор Nord Stream AG сообщил о том, что за один день три морские линии газопроводной системы получили "беспрецедентные" повреждения.

Дании пришлось ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль. Когда и будет ли вообще восстановлена работоспособность системы газовых сетей, не уточняется.