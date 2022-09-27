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Беспрецедентное повреждение линий "Северного потока-2": показано видео
27.09.2022 16:39 Алина Груднева

Беспрецедентное повреждение линий "Северного потока-2": показано видео

Военные из Дании представили кадры с места утечки на российском газопроводе "Северный поток - 2".

 
Напомним, что газопровод был сильно поврежден. Причина до сих пор не установлена.
Ранее оператор Nord Stream AG сообщил о том, что за один день три морские линии газопроводной системы получили "беспрецедентные" повреждения.
 
Дании пришлось ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль. Когда и будет ли вообще восстановлена работоспособность системы газовых сетей, не уточняется.

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