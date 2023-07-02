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протест
02.07.2023 17:04 Наталья Богинская

Беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию – видео

Более 100 человек вышли на улицы Лозанны, поскольку протесты, вызванные убийством подростка полицией во Франции, распространились на Швейцарию.

Семь человек, в том числе шесть несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, были арестованы во время беспорядков, говорится в заявлении швейцарской полиции.

Протестующие нападали на магазины и полицию, бросая камни и бутылки с зажигательной смесью.

Согласно заявлению полиции, пострадавших во время беспорядков нет.

В четверг протесты также распространились на Бельгию, где на данный момент арестовано 63 человека.

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