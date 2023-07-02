Беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию – видео
Более 100 человек вышли на улицы Лозанны, поскольку протесты, вызванные убийством подростка полицией во Франции, распространились на Швейцарию.
Семь человек, в том числе шесть несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, были арестованы во время беспорядков, говорится в заявлении швейцарской полиции.
Протестующие нападали на магазины и полицию, бросая камни и бутылки с зажигательной смесью.
Согласно заявлению полиции, пострадавших во время беспорядков нет.
В четверг протесты также распространились на Бельгию, где на данный момент арестовано 63 человека.
🔥 #Migrantengewalt nach Frankreich und Belgien jetzt auch in der #Schweiz! Geschäfte in #Lausanne ausgeraubt!pic.twitter.com/ycXqIhaOoN— Miró (@unblogd) July 2, 2023