



Беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию – видео

Более 100 человек вышли на улицы Лозанны, поскольку протесты, вызванные убийством подростка полицией во Франции, распространились на Швейцарию.



Семь человек, в том числе шесть несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, были арестованы во время беспорядков, говорится в заявлении швейцарской полиции.



Протестующие нападали на магазины и полицию, бросая камни и бутылки с зажигательной смесью.



Согласно заявлению полиции, пострадавших во время беспорядков нет.



В четверг протесты также распространились на Бельгию, где на данный момент арестовано 63 человека.