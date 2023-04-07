



Беспорядки в Восточном Иерусалиме: проведены аресты

Бойцы МАГАВ совместно с офицерами полиции арестовали ряд подозреваемых, которые бросали бутылки с зажигательной смесью и камни прошлой ночью в Восточном Иерусалиме.



Об этом днем, 7 апреля, сообщила пресс-служба полиции.



"Четверо подозреваемых переданы на допрос с целью завершения расследования и привлечения виновных к ответственности", - сказано в заявлении.



Уточняется, что полиция продолжит действовать решительно, используя все силы и средства, имеющиеся в ее распоряжении, для задержания нарушителей закона и спокойствия, а также против любого, кто попытается причинить вред полицейским, гражданским или инфраструктуре.

