



Беспорядки в Восточном Иерусалиме: еще двое задержанных

Полиция задержала еще двух участников беспорядков в Восточном Иерусалиме.

В настоящий момент продолжается разгон толпы, которая вышла сегодня на шествие на улице Султана Сулеймана.

По подозрению в хулиганстве всего задержаны семеро несовершеннолетних и один взрослый.

8 חשודים ביידוי אבנים ובקבוקים נעצרו בעימותים במזרח ירושלים. שוטר נפצע קל מפגיעת אבן@VeredPelman pic.twitter.com/QQIUwXuaEh — כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2022