Беспорядки в Восточном Иерусалиме: еще двое задержанных
Полиция задержала еще двух участников беспорядков в Восточном Иерусалиме.
В настоящий момент продолжается разгон толпы, которая вышла сегодня на шествие на улице Султана Сулеймана.
По подозрению в хулиганстве всего задержаны семеро несовершеннолетних и один взрослый.
8 חשודים ביידוי אבנים ובקבוקים נעצרו בעימותים במזרח ירושלים. שוטר נפצע קל מפגיעת אבן@VeredPelman pic.twitter.com/QQIUwXuaEh— כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2022
Напомним, что участники шествия бросали в полицию камни и бутылки. Пострадал один правоохранитель.