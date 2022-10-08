Новости » Происшествия
Беспорядки в Восточном Иерусалиме: еще двое задержанных
08.10.2022 19:33 Алина Груднева

Беспорядки в Восточном Иерусалиме: еще двое задержанных

Полиция задержала еще двух участников беспорядков в Восточном Иерусалиме.

 
В настоящий момент продолжается разгон толпы, которая вышла сегодня на шествие на улице Султана Сулеймана.
 
По подозрению в хулиганстве всего задержаны семеро несовершеннолетних и один взрослый.
 
Напомним, что участники шествия бросали в полицию камни и бутылки. Пострадал один правоохранитель.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы