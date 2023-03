Беспорядки в Тель-Авиве: демонстранты жалуются на полицию

Демонстранты жалуются на полицию, обвиняя правоохранителей в чрезмерном применении силы и удушающих приемов.



По словам актрисы Алоны Саар, во время одного из таких инцидентов в Тель-Авиве ее ударили.



"Он действительно душил мужчину. Я не хочу жить в диктатуре. Я не хочу жить в чертовом Иране", — возмутилась дочь Саара.



В одном из роликов, опубликованных в соцсетях, видео, как полицейский повалил демонстранта на землю и применил удушающий прием. В то же время, протестующие их окружили с криками "Позор!".

Protestors in Tel Aviv share this video of a forceful police arrest of a demonstrator in the anti-government protests in the city, close to the blocked Ayalon highway.

Protestors shout "Shame" at the police officers making the arrest... pic.twitter.com/TeChpiOjwj