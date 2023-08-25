Беспорядки в Старом Городе: полиция подверглась нападению
На Храмовой Горе днем, 25 августа, произошли столкновения, в результате которых трое полицейских получили ранения.
По данным полиции, их забросали камнями.
Уточняется, что подозреваемые устроили беспорядки во время проверки одного из них у входа на Храмовую Гору.
Один из офицеров полиции выстрелил в воздух, чтобы разогнать толпу. В итоге, на место происшествия было вызвано подкрепление. Среди бунтовщиков пострадали восемь человек в ходе беспорядков.