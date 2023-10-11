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Беспорядки в Шиба из-за террористов: есть арестованные
11.10.2023 21:05 Алина Груднева

Беспорядки в Шиба из-за террористов: есть арестованные

В больнице Шиба в Тель-Ха Шомерев, которая отказалась лечить террориста, вспыхнули беспорядки.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Беспорядки устроили члены организации La Familia. По предварительным данным, троих арестовали.

Напомним, в Шиба отказались принимать раненого террориста. Тем временем, министр здравоохранения Моше Арбель в письме к премьер-министру Биньямину Нетаниягу разъяснил, что он дал указание не лечить террористов в государственной системе здравоохранения.
 

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