



Беспорядки в Перу: Папа Римский призвал к диалогу

Папа Римский Франциск в воскресенье выступил с призывом к прекращению расширяющегося насилия в Перу из-за требований об отставке президента страны.



С таким призывом Папа Римский обратился в ходе своей речи перед 15 000 человек, собравшихся на площади Святого Петра, сообщает Associated Press.



"Я призываю молиться, чтобы в Перу прекратились акты насилия. Насилие гасит надежду на справедливое решение проблем. Я призываю все вовлеченные стороны встать на путь диалога между братьями в одной стране при полном уважении прав человека и верховенства закона", - заявил Папа Римский.



Напомним, что протесты в Перу вспыхнули после того, как бывший президент страны Педро Кастильо был подвергнут процедуре импичмента. Вместо него руководить страной стала Дина Болуарте. Демонстранты требуют отставки Болуарте, роспуска Конгресса и проведения новых выборов.