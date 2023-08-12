



Беспорядки в Лондоне: магазинам приказано запереть двери

Полиция Лондона находится в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить беспорядки, спровоцированные постами в социальных сетях, призывающими грабить магазины.



Полицейские получили приказ разгонять нарушителей порядка после хаоса на Оксфорд-стрит, устроенного тиктокерами на этой неделе. Это дает офицерам право приказывать людям покинуть район и арестовывать тех, кто не подчиняется. Приказ действует с 16:00 пятницы, 11 августа, до 15:59 воскресенья, 13 августа



Владельцам магазинов было рекомендовано "закрыть свои двери, пока проблемы не утихнут", если вспыхнет насилие.



Уведомление также распространяется на центр города Бекслихит и близлежащий район Веллинга. Представитель столичной полиции заявил: "В эти выходные в центре города Бекслихит будет увеличено присутствие полиции после слухов в социальных сетях о том, что люди планируют вести себя антиобщественно. Со всеми, кто принимает участие в преступной деятельности, будут разбираться".



Это произошло после того, как девять человек были арестованы, когда в четверг на Оксфорд-стрит вспыхнуло насилие, вызванное сообщениями в социальных сетях на TikTok и Snapchat . Хаотические сцены на самой оживленной торговой улице Европы привели к тому, что в общей сложности 34 человека получили приказ разойтись после того, как офицеры получили заблаговременное предупреждение о запланированных "бунтах" в магазине JD Sports, а станции метро на Гудж-стрит и Уоррен-стрит были временно закрыты по запросу от полиции.



В течение среды (9 августа) полиция произвела девять арестов. Четыре человека были арестованы по подозрению в неподчинении полиции, один человек был арестован по подозрению в совершении кражи, еще один - по подозрению в нападении на сотрудника полиции и один человек был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка.

I give you @MayorofLondon London. Mass looting. But at least it’s diverse. pic.twitter.com/wjlJlQS3Ym — David Vance (@DVATW) August 9, 2023

Министр внутренних дел Суэлла Браверман призвала "выследить" и посадить в тюрьму тех, кто принимал участие в погроме магазинов на лондонской Оксфорд-стрит, вдохновленном TikTok.Аналогичные беспорядки произошли в пятницу в Саутенде, Эссекс, где группа подростков в балаклавах была остановлена ​​полицией после того, как в TikTok были опубликованы планы "зажечь" на городском пляже.