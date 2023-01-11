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Беспорядки в Бразилии: начались аресты высокопоставленных чиновников
11.01.2023 08:07 Ольга Белозерова

Беспорядки в Бразилии: начались аресты высокопоставленных чиновников

Судебные органы Бразилии распорядились об аресте высокопоставленных государственных чиновников после того, как участники беспорядков штурмовали ключевые правительственные здания в Бразилиа.

Об этом сообщает ВВС. По сообщениям местных СМИ, задержан один чиновник, бывший командир военной полиции.

В число официальных лиц также входят бывший глава общественной безопасности Бразилиа Андерсон Торрес и другие лица, "ответственные за действия и бездействие", приведшие к беспорядкам.

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