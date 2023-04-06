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Беспорядки на севере Израиля: 12 арестованных
06.04.2023 14:10 Алина Груднева

Беспорядки на севере Израиля: 12 арестованных

Полиция на севере Израиля задержала 12 подозреваемых в хулиганстве во время Седера.

Среди задержанных были несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет.

По данным полиции, хулиганы поджигали шины и другие предметы, бросались камнями, скандировались нецензурные выражения и пытались перекрыть дороги.

Правоохранители разогнали участников беспорядков. Восемь подозреваемых предстанут перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.

 

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