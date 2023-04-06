



Беспорядки на севере Израиля: 12 арестованных

Полиция на севере Израиля задержала 12 подозреваемых в хулиганстве во время Седера.



Среди задержанных были несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет.



По данным полиции, хулиганы поджигали шины и другие предметы, бросались камнями, скандировались нецензурные выражения и пытались перекрыть дороги.



Правоохранители разогнали участников беспорядков. Восемь подозреваемых предстанут перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.



