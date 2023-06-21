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Беспорядки на Голанах: полицейский ранил друза выстрелом в ногу
21.06.2023 13:06 Аркадий Бочаровский

Беспорядки на Голанах: полицейский ранил друза выстрелом в ногу


Тысячи друзов организовали беспорядки на севере Голанских высот, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейские кордоны и подвергали опасности жизни полицейских. Протест продолжается со вчерашнего дня, после того как десятки тысяч водителей на долгие часы застряли на дорогах из-за демонстрации друзов, выступающих против установки ветряных турбин на севере Голанских высот.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции Израиля и бойцы МАГАВа приняли меры по разгону демонстрации. Один из полицейских даже был вынужден открыть огонь, почувствовав непосредственную опасность для своей жизни. К нему приблизилась группа людей в масках с камнями в руках - один из них, подбежавший к нему, угрожал острым предметом, и был легко ранен в ногу выстрелом - так сообщили в полиции.
 

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