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Беспилотоник едва не парализовал работу российского аэропорта
20.07.2023 12:47 Ирина Демьянова

Беспилотоник едва не парализовал работу российского аэропорта

Неопознанный беспилотник едва не парализовал работу аэропорта Махачкалы. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Отмечается, что БПЛА прилетел со стороны Каспийского моря и около пяти минут кружил над стратегическим объектом.

Дрон заметили сотрудники безопасности российского аэропорта накануне, около 18 часов вечера, и передали информацию оперативным службам, для дальнейшего реагирования. Дрон тем временем кружил на высоте около 1000 метров над аэропортом, фиксируя обстановку. Пять минут спустя БПЛА улетел в сторону гор, еще до объявления сигнала тревоги и остановки прилетов и вылетов.

Сейчас, как сообщается, аэропорт работает в штатном режиме.
 

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