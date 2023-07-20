



Беспилотоник едва не парализовал работу российского аэропорта

Неопознанный беспилотник едва не парализовал работу аэропорта Махачкалы. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.



Отмечается, что БПЛА прилетел со стороны Каспийского моря и около пяти минут кружил над стратегическим объектом.



Дрон заметили сотрудники безопасности российского аэропорта накануне, около 18 часов вечера, и передали информацию оперативным службам, для дальнейшего реагирования. Дрон тем временем кружил на высоте около 1000 метров над аэропортом, фиксируя обстановку. Пять минут спустя БПЛА улетел в сторону гор, еще до объявления сигнала тревоги и остановки прилетов и вылетов.



Сейчас, как сообщается, аэропорт работает в штатном режиме.

