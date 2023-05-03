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Беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области
03.05.2023 10:04 Ирина Демьянова

Беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области

В ночь на 3 мая беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области, поврежден транспортный самолет Ан-124.

Об этом сообщает  Телеграмм-канал  Baza.

Утверждается, что в атаке было задействовано пять дронов , якобы принадлежавших ВСУ. Два из них взорвались на территории аэродрома, еще два были уничтожены из стрелкового оружия, пятый не был обнаружен.

По данным издания, в результате атаки “небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124”, пострадавших нет.

 

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