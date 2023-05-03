Беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области
В ночь на 3 мая беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области, поврежден транспортный самолет Ан-124.
Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.
Утверждается, что в атаке было задействовано пять дронов , якобы принадлежавших ВСУ. Два из них взорвались на территории аэродрома, еще два были уничтожены из стрелкового оружия, пятый не был обнаружен.
По данным издания, в результате атаки “небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124”, пострадавших нет.