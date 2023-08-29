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Беспилотники атаковали Тульскую и Белгородскую область
29.08.2023 08:55 Евгения Маркова

Беспилотники атаковали Тульскую и Белгородскую область

Над территорией Тульской области утром 29 августа уничтожили средствами ПВО два беспилотника самолетного типа. Об этом заявило Минобороны России. 

“Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – написало ведомство. 

Также стало известно об уничтожении беспилотника в Белгородской области.

“28 августа т.г. около 23.00 мск. беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области”, – сообщили Минобороны РФ.

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