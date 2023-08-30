



Беспилотники атаковали Псков: Крупный пожар, повреждены четыре Ил-76 – видео

Международный аэропорт Пскова “Кресты” в 700 км от Украины был атакован БПЛА в ночь на 30 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, российские военные отразили атаку дронов.



“С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется”, – заявил глава региона.



Местные жители сообщают, что слышали взрывы и автоматическую стрельбу. По разным данным, аэропорт атаковали 10-20 беспилотников, их пытались сбить из стрелкового оружия. Минобороны РФ пока это не комментировало.



По предварительным данным, четыре военно-транспортных самолета Ил-76 получили повреждения во время атаки на аэропорт, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Характер повреждений пока неизвестен. В аэропорту Пскова дислоцируется 334-й военно-транспортный полк, на вооружении которого есть самолеты Ил-76.



Один из БПЛ попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, после чего начался крупный пожар, загорелся резервуар с топливом. Около часа ночи пожар ликвидировали. Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для полетов самолетов.



Целью атаки также могла быть нефтебаза, расположенная в районе аэропорта. По другим версиям, удар могли нанести по Черехинской военной базе, где дислоцируется 104-й десантно-штурмовой полк, участвовавший в оккупации Бучи в 2022 году.