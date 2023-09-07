



Беспилотники атаковали Подмосковье, Брянск и Ростов-на-Дону – видео

Около трех часов ночи над Ростовской областью сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.



“Один дрон упал в центре Ростова, в районе 42 дома по Пушкинской улице, второй – в центре Батайска. В результате атаки пострадал один человек – у него резаные раны ног. Мужчина отказался от госпитализации”, – заявил Голубев.



Через дорогу от места падения дрона располагается штаб Южного военного округа. Также повреждения в Ростове получили фасады и остекление трех зданий, несколько автомобилей. В Батайске поврежден нежилой двухэтажный дом.



По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом сбили три украинских беспилотника. Один из дронов упал в центре Брянска, два других сбили на подлете к городу.



”В результате падения обломков БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей”, – сообщил Богомаз.



Также беспилотник сбили в Раменском городском округе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, “разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет”.



Telegram-канал Mash пишет, что обломки дрона упали на Десантной улице, недалеко от аэропорта Жуковский. Окна соседних домов выбило взрывной волной. В Росавиации рассказали, что утром в Москве вводились ограничения на полеты, сейчас аэропорты столицы работают штатно.



