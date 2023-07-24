



Беспилотники атаковали Москву

Два беспилотных аппарата повредили здания в столице РФ.



Движение по проспекту Лихачева в Москве в данный момент перекрыто, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.



Информационное агенство ТАСС сообщало, что в здание бизнес-центра на улице Лихачева попал беспилотник. Еще один дрон ударил по зданию на Комсомольском проспекте, там был поврежден дом №17. Позже перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от дома №18 в сторону области.



Мэр Москвы Собянин сообщил, что беспилотники попали в здания на Комсомольском проспекте и улице Лихачева. По словам Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет, поскольку объекты не были жилыми.



Атака произошла в районе 4 утра. На месте ударов сейчас работают спецслужбы.



Повреждения получила крыша дома, также на кадрах видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов.



Местная жительница рассказала, что проснулась от громкого звука и вышла на улицу, после чего увидела последствия взрыва.



Так, в одном из жилых домов выбило окно на четвертом этаже. Инцидент произошел примерно в 3:40.