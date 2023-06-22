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Беспилотник упал рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ
22.06.2023 10:58 Аркадий Бочаровский

Беспилотник упал рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ



Неизвестный квардрокоптер с камерой и флешкой обнаружили неподалёку от Центра научно-технической информации Министерства энергетики РФ в Люберцах, передаёт Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что дрон размерами 70 на 30 сантиметров без идентификационных обозначений был найден вечером в среду, 21 июня, в нескольких метрах от научного центра на улице Электрификации в Люберцах.

Прибывшие сотрудники изъяли обломки беспилотника. В данный момент они изучают летательный объект.

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