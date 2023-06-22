



Беспилотник упал рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ





Неизвестный квардрокоптер с камерой и флешкой обнаружили неподалёку от Центра научно-технической информации Министерства энергетики РФ в Люберцах, передаёт Telegram-канал SHOT.



Уточняется, что дрон размерами 70 на 30 сантиметров без идентификационных обозначений был найден вечером в среду, 21 июня, в нескольких метрах от научного центра на улице Электрификации в Люберцах.



Прибывшие сотрудники изъяли обломки беспилотника. В данный момент они изучают летательный объект.