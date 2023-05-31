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Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ
31.05.2023 10:51 Аркадий Бочаровский

Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что утром на территории Ильского НПЗ упал беспилотный летательный аппарат.

Как уточняется в Telegram оперштаба, что в результате ЧП инфраструктура завода не повреждена.

Также падение беспилотника не привело к пожару или к пострадавшим. 

«На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы... Ущерб имуществу не причинён. В 09:20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками», — отмечается в заявлении.

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