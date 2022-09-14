



Беспилотник Heron 1 израильских ВВС упал в море, все дроны сняты с полетов

В прошлую пятницу ЦАХАЛ объявил, что один из его беспилотников разбился во время оперативной деятельности, но не раскрыл тип самолета. Им оказался дрон Heron 1, также известный как Shoval. После инцидента все беспилотники были сняты с полетов до тех пор, пока не будет выяснена причина аварии.



В заявлении ЦАХАЛа говорится, что беспилотник упал в море недалеко от северной границы Израиля из-за неисправности. Силам ЦАХАЛа удалось найти и достать БПЛА из воды.

