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Беспилотник, атаковавший танкер в Персидском заливе, был запущен из Ирана
17.11.2022 09:24 Аркадий Бочаровский

Беспилотник, атаковавший танкер в Персидском заливе, был запущен из Ирана

 
Иранский беспилотник, атаковавший нефтяной танкер,  в Персидском заливе, был запущен с территории Ирана.

Танкер принадлежит израильскому олигарху Идану Оферу.


В подобных атаках в прошлом атакующие беспилотники запускались из Йемена, чтобы замаскировать непосредственное участие Ирана.

Источник в силах безопасности Израиля сообщил корреспонденту Дорону Кадошу: "Иранцы больше не прячутся за своими эмиссарами, они совершили ошибку и не смогут избежать возмездия".

 

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