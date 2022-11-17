



Беспилотник, атаковавший танкер в Персидском заливе, был запущен из Ирана



Иранский беспилотник, атаковавший нефтяной танкер, в Персидском заливе, был запущен с территории Ирана.



Танкер принадлежит израильскому олигарху Идану Оферу.





В подобных атаках в прошлом атакующие беспилотники запускались из Йемена, чтобы замаскировать непосредственное участие Ирана.



Источник в силах безопасности Израиля сообщил корреспонденту Дорону Кадошу: "Иранцы больше не прячутся за своими эмиссарами, они совершили ошибку и не смогут избежать возмездия".



