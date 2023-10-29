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Беснующуюся толпу дагестанцев оттеснили на площадь перед аэропортом
29.10.2023 21:05 Алина Груднева

Беснующуюся толпу дагестанцев оттеснили на площадь перед аэропортом

Силовикам удалось вытеснить разъяренную толпу дагестанцев на площадь перед аэропортом в Махачкале.

Ранее СК РФ по Дагестану уже завел уголовное дело. В управлении МВД предупредили, что несогласованная "акция протеста" и нарушения порядка являются "недопустимыми".

В министерстве также предупредили, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят благодаря видеонаблюдению. Тем временем, сообщают, что задержаны лишь четыре человека.

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