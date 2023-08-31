



Бесилась и танцевала: Российская туристка устроила истерику в магазине на Бали

На Бали, Индонезия, местная полиция задержала неадекватную российскую туристку, которая устроила истерику в одном из магазинов по неизвестным причинам. Гражданке РФ грозят разбирательства с иммиграционной службой острова, поскольку ее агрессивные действия “угрожали безопасности окружающих”. Об этом пишет издание Nusa Bali.



Инцидент произошел на улице Джалан Бали Клиф в известном туристическом районе острова Унгасан. В полицию о россиянке сообщили местные жители, увидев, как туристка из РФ “бесилась и танцевала без видимой причины”.



Прибывшие полицейские вывели россиянку из магазина и одели на нее наручники, однако та попыталась вырваться и бросаться на окружающих. Туристку доставили в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре для обследования. По словам представителя полиции Агунга Кетута Сурьянегара, у женщины могли быть проблемы с психикой, а также депрессия.



После обследования нарушительнице придется иметь дело с иммиграционной службой Бали, поскольку ее действия угрожали безопасности окружающих.



