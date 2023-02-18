



Берлин: экс-охранник посольства Британии шпионил в пользу РФ

Бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.



Об этом сообщает CNN.



Мужчину признали виновным в передаче российским спецслужбам информации о сотрудниках дипломатического учреждении, а также в сборе данных о деятельности британских дипломатов.



По словам судьи Марка Уолла, 58-летний Смит тайно собирал информацию в период с 2018 по 2021 год. Часть переданных данных была помечена как "секретная".



"Я уверен, что вы совершили эти преступления с намерением помочь России. Мотивом вашего оказания им помощи было нанесение ущерба британским интересам. Русские заплатили вам за ваше предательство", — цитирует слова судьи Reuters.



По его словам, среди секретных данных, которые он передал, оказался доклад на имя тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от членов кабинета министров.



"В некоторых документах были раскрыты имена, фотографии и личные данные сотрудников посольства", — пояснил судья.



По версии следствия, экс-охранник делал копии записей благодаря камерам видеонаблюдения, а также собирал секретное досье с персональным данными.



Смит признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в соответствии с Законом о государственной тайне в совершении действий, наносящих ущерб безопасности или интересам государства.