



Ben & Jerry's получила иск из-за детского труда после попытки бойкота Израиля

Компания Ben & Jerry's получила коллективный иск и обвинения в лицемерии за использование детского труда, несмотря на заявленную производителем мороженого политику социальной справедливости как ключевую часть своего брендинга. Причастность компании к эксплуатации детского труда стала известна после урегулирования громкой судебной тяжбу со своей материнской фирмой по поводу бойкота Израиля, которую сторонники Израиля сочли предвзятой.

Компания заявила, что не использовала детский труд в своей цепочке поставок и пыталась препятствовать разглашению информации об этом.



Вопрос публично всплыл в расследовании New York Times в конце прошлого месяца. Отчет показал, что американские корпорации и их поставщики используют несовершеннолетних рабочих-мигрантов для опасных и изнурительных работ на фабриках, в том числе на молочных предприятиях, которые снабжают Ben & Jerry's.



Многие юные беженцы из Центральной Америки работают, чтобы погасить долги контрабандистам, отправить деньги своим семьям на родину и оплатить расходы на проживание. Такая работа не позволяет многим из них ходить в школу. Уровень травматизма на молочных предприятиях вдвое превышает средний показатель по стране по сравнению с другими отраслями.



Представитель Ben & Jerry признал проблему, заявив в New York Times, что если детям-мигрантам нужно работать полный рабочий день, им лучше работать в хорошо охраняемом месте. В ответ на отчет истец подал федеральный коллективный иск против Ben & Jerry's в суд Нью-Йорка, утверждая, что компания исказила свои этические обязательства перед потребителями. В иске утверждается, что Ben & Jerry's взимает надбавку за свою продукцию, используя свой имиджа социально ответственной компании, и что потребители не покупали бы у компании или не платили бы столько, если бы знали об использовании детского труда ее поставщиками. Истец, Дэвид Тирнауэр, требует от фирмы возмещения убытков и других санкций за злоупотребление доверием.



Во время судебного разбирательства, связанного с попыткой компании бойкотировать Израиль, Ben & Jerry's неоднократно заявляла, что ее добросовестный имидж был основной частью ее бизнес-стратегии и финансового успеха.

“Ben & Jerry's хочет продавать продукты по премиальной цене с напыщенными заявлениями о добродетели, в то время как детский труд мигрантов используется в его цепочках поставок. Проще говоря, это дело о взбесившейся жадности”, – говорится в иске. “Добавочная стоимость, которую потребители платят за продукты, якобы полученные из этических источников, в данном случае не оправдана и представляет собой нарушение доверия потребителей из-за искажения фактов”.

Правление Ben & Jerry объявило о своем решении бойкотировать “оккупированную палестинскую территорию” в июле 2021 года после израильской военной операции в Газе "Страж стен", проведенной в мае того же года. Израильские законы запрещают дискриминацию граждан, а это означает, что бойкот поселений равнозначен запрету на продажи в Израиле.



Решение производителя мороженого бойкотировать поселения вызвало возмущение в Израиле и среди некоторых еврейских групп США. Критики бойкота поселений утверждали, что это антисемитизм, потому что компания никогда не пыталась бойкотировать какой-либо другой регион.



Этот случай продемонстрировал ловушки прогрессивной корпоративной активности, риски для компаний, пытающихся бойкотировать Израиль, и растущую роль корпоративного инвестирования в израильско-палестинском конфликте в США.