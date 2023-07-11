



Бен-Гвир отменил выступление звезды “Фауда” за прошлые комментарии о ЦАХАЛе

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отменил выступление Хишама Сулимана, арабской израильской телезвезды из сериала “Фауда”, на мероприятии против наркотиков из-за его прошлых комментариев о ЦАХАЛе.



Бен-Гвир раскритиковал актера Хишама Сулимана за прошлые высказывания, в которых он заявлял, что “палестинцы имеют право бороться против оккупации”.



Комментарии Сулимана были сделаны в интервью 2015 года. В беседе актера спросили, что он думает о палестинском террористе, которого он играет в сериале “Фауда”.



“Я не принимаю их путь и не считаю это героизмом, но они имеют право бороться”, – сказал тогда Сулиман. “Я стремлюсь к миру и не оправдываю вред гражданскому населению. Но если кто-то нападает на солдата ЦАХАЛа в ПА, я не думаю, что это терроризм”.



“Если он находится на территориях, воюет с палестинцами и оскорбляет их, он осуществляет оккупацию. Его там быть не должно”, – добавил артист.



Сулиман должен был выступить на конференции арабских муниципалитетов на севере Израиля, организованной израильским Национальным управлением общественной безопасности, находящимся в подчинении министерства Бен-Гвира.



Однако министр запретил выступление Сулимана.



“Те, кто узаконивает причинение вреда солдатам ЦАХАЛа и нелоялен Государству Израиль, не могут получать оплату от Государства Израиль и появляться на мероприятиях Министерства национальной безопасности”, – объяснил он свое решение.