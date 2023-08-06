



Бен-Гвир о поселенце, убившем палестинца в Бурке: Надо дать ему медаль

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал в воскресенье на инцидент, в ходе которого израильский поселенец предположительно застрелил палестинца. Бен-Гвир похвалил арестованного поселенца, которого подозревают в убийстве палестинца, и отметил, что он должен получить "почетную медаль".



В пятницу вечером Йехиэль Индор предположительно нанес смертельное ранение в шею из огнестрельного оружия 19-летнему Кусаю Джамалу Матану в окрестностях деревни Бурка недалеко от Рамаллы. Столкновение произошло на частной палестинской земле, что подтвердили и палестинская, и израильская стороны.



"Моя политика ясна. Любой, кто защищает себя от бросания камней, должен получить почетную медаль", — говорится в заявлении Бен-Гвира.



По сообщению официального информационного агентства ПА "Вафа", столкновения вспыхнули в результате нападения поселенцев на палестинскую деревню.



Тем не менее, правозащитная организация "Хонену" заявила, что "десятки арабских нападавших" в пятницу напали на еврейского пастуха и других поселенцев, которые прибыли из незаконного аванпоста Оз-Цион, чтобы помочь ему. Согласно заявлению правозащитников, при этом палестинцы использовали камни, дубинки и самодельные снаряды с зажигательной смесью, а поселенцы были вынуждены обороняться.



Лидер ультраправой партии "Оцма Иегудит", чье министерство курирует работу полиции, также потребовал, чтобы полиция "ускорила расследование и провела всестороннее расследование в отношении всех нападавших арабов, которые бросали камни и пытались убить евреев".