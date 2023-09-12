



Бен-Гвир о линче мальчика в Петах-Тикве: нулевая терпимость к таким инцидентам

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал жестокое нападение на мальчика в Петах-Тикве.



Он похвалил полицию за задержание четырех человек, подозреваемых в причастности к двум случаям насилия.



"Я поручил полицейским как можно быстрее арестовать подозреваемых. Мы должны проявлять нулевую терпимость к такого рода событиям, и я не сомневаюсь, что и другие подозреваемые также будут вскоре арестованы", - подчеркнул он.



Ранее аналогичным образом высказался глава полиции Израиля Коби Шабтай, отметив, что все причастные к инциденту в Петах-Тикве понесут суровое наказание.





