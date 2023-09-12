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Бен-Гвир о линче мальчика в Петах-Тикве: нулевая терпимость к таким инцидентам
12.09.2023 10:34 Алина Груднева

Бен-Гвир о линче мальчика в Петах-Тикве: нулевая терпимость к таким инцидентам

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал жестокое нападение на мальчика в Петах-Тикве.

Он похвалил полицию за задержание четырех человек, подозреваемых в причастности к двум случаям насилия.

"Я поручил полицейским как можно быстрее арестовать подозреваемых. Мы должны проявлять нулевую терпимость к такого рода событиям, и я не сомневаюсь, что и другие подозреваемые также будут вскоре арестованы", - подчеркнул он.

Ранее аналогичным образом высказался глава полиции Израиля Коби Шабтай, отметив, что все причастные к инциденту в Петах-Тикве понесут суровое наказание.


 

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