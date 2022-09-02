



Бен Гвир "навестил" террориста в больнице после прекращения им голодовки

Председатель партии "Оцма Иехудит", депутат Кнессета Итамар Бен Гвир прибыл в четверг вечером в больницу "Ассаф Арофе" и посетил отделение интенсивной терапии, где находится террорист "Исламского джихада" Халил Ававада, которого Израиль согласился освободить после многомесячной голодовки, приведшей к серьезному ухудшению здоровья и госпитализации.



Бен Гвир сказал: "Я пришел сюда, чтобы протестовать против того факта, что Государство Израиль стало раем для террористов. Они объявляют голодовку, и Государство Израиль сдается. Вот так из тюрьмы выходит еще один террорист".



Депутат Кнессета Бен-Гвир обвинил министра обороны Бени Ганца и премьер-министра Яира Лапида в том, что они подчинились, как он выразился, требованиям объявившего голодовку террориста, назвав это "позором".



Войдя в отделение интенсивной терапии, депутат Кнессета Бен Гвир сказал: "Террориста нельзя баловать, он должен получить многолетний тюремный срок. А в случае убийства в Израиле должен быть принят закон о смертной казни для террористов”.



В среду с Ававадрй была достигнута договоренность, согласно которой его административное задержание закончится в начале октября, и он будет отпущен домой.

