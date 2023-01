Бен-Гурион: паника на рейсе из-за фото катастрофы с надписью "Мы все умрем"

В пятницу, 13 января, десять пассажиров были сняты с рейса, вылетавшего в Стамбул, и задержаны в аэропорту Бен-Гурион.



По данным 12 канала, это случилось после того, как один из пассажиров во время полета распространил фотографии разбившегося самолета.



Предполагается, что фото было выслано другим путешественникам через AirDrop - функцию iPhone, которая позволяет пользователям обмениваться файлами, включая снимки, по беспроводной сети.



По данным Ynet, на фотографии было изображение рейса 1549 US Airways, который совершил аварийную посадку на Гудзоне в 2009 году, а также надпись на арабском языке: "Надеюсь, мы все умрем".



