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Белый медведь убил двух человек на Аляске
19.01.2023 03:34 Ольга Белозерова

Белый медведь убил двух человек на Аляске

Белый медведь убил женщину и мальчика в отдаленной деревне на Аляске.

По данным полиции, медведь вошел в деревню Уэльс во вторник днем, на западной оконечности полуострова Сьюард, и начал преследовать людей. Как сообщает ВВС, медведя застрелили, но его нападение оказалось смертельным для женщины и ребенка.

Имена жертв не разглашаются. Полиция и государственные чиновники отправятся в Уэльс для дальнейшего расследования, как только позволит погода.

Нападения белых медведей со смертельным исходом на Аляске случаются редко, но эксперты говорят, что количество встреч с людьми будет увеличиваться по мере таяния льда.



 

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