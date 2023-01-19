



Белый медведь убил двух человек на Аляске

Белый медведь убил женщину и мальчика в отдаленной деревне на Аляске.



По данным полиции, медведь вошел в деревню Уэльс во вторник днем, на западной оконечности полуострова Сьюард, и начал преследовать людей. Как сообщает ВВС, медведя застрелили, но его нападение оказалось смертельным для женщины и ребенка.



Имена жертв не разглашаются. Полиция и государственные чиновники отправятся в Уэльс для дальнейшего расследования, как только позволит погода.



Нападения белых медведей со смертельным исходом на Аляске случаются редко, но эксперты говорят, что количество встреч с людьми будет увеличиваться по мере таяния льда.







