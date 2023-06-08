



Белый дом: За разрушение Каховской ГЭС ответственна РФ

Соединенные Штаты Америки возлагают ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Российскую Федерацию, которая оккупировала эту территорию Украины и контролировала дамбу. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.



США продолжают оценивать причины разрушения гидроэлектростанции. Однако этого не произошло бы, если бы РФ не напала на Украину, не вторглась на ее территорию, а потому ответственность за произошедшее, за эту катастрофу, лежит именно на России, которая контролировала станцию, подчеркнули в Белом доме.



"Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы общаемся с украинцами. Разрушения и разорения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины. Эта плотина была под контролем России. И она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной", - заявила Жан-Пьер.



Тем временем стало известно о том, что "большая вода" отрезала Кинбурнскую косу в Николаевской области от материка. Дорогу в деревне Геройское Херсонской области, соединявшей Кинбурнскую косу с материком, затопило, сообщила

пресс-служба

Южного лесного офиса.



По их данным, дорогу затопило к вечеру среды, 7 июня. Теперь наземным транспортом добраться до косы невозможно.

"Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы", - пишет Южный лесной офис.

Кроме этого, на полуострове бушуют масштабные лесные пожары.



Затоплены на 90% и Олешки, а оккупанты не позволяют людям выбираться из города самостоятельно, о чем сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук в интервью "Украинскому радио". По его словам, дома в Олешках затоплены почти под крышу, а уровень воды на улицах достигает 3-х метров.



"Олешки затоплены где-то на 90%, возможно немного больше. То есть в городе очень мало сухой территории", - говорит мэр. При этом Рыщук отмечает, что вода прибывает дальше, но так как в Новой Каховке вода уже начала спадать, ожидается, что ее уровень снизится и в Олешках примерно через сутки или двое.



"Другой вопрос - пойдет ли она совсем на ноль, или просто упадет уровень? Потому что уровень воды сегодня в городе - 2-3 метра. Дома затоплены почти под крышу. Кроме того, город Олешки имеет низины. Так что там уровень воды поднялся до 4 метров. То есть ситуация по подтоплению тяжелая", - констатирует городской голова.



Что касается эвакуации населения, что российские оккупационные "власти" ничего не делают, чтобы спасти людей из затопленных Олешек, а также захватчики не выпускают граждан, желающих покинуть территорию общины самостоятельно.



"Мне люди из некоторых населенных пунктов пишут и звонят, что россияне не выпускают людей, которые сами хотят уехать. Поэтому люди со вчерашней ночи сидят на крышах. Кроме того, когда россияне пришли в город и в села, они конфисковали все плавсредства у населения. То есть найти лодки - проблема", - говорит Рыщук.



В населенном пункте после захвата российскими войсками осталось проживать около 8 тысяч человек, что составляет около 20% от 40 тысячного населения до оккупации.



После разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области уже есть полностью затопленные населенные пункты.



"Сегодня (по состоянию на вечер 7 июня, - ред.) у нас есть населенные пункты, которые затоплены на 100%, есть населенные пункты, которые затоплены на 10%. А в тех, которые находятся чуть дальше реки, совсем ничего нет", - сказал Рыщук.



Так, Подстепное и Песчановка затоплены примерно на 50%, Козачьи Лагеря - на 10%, добавил мэр.



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Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате гидроэлектростанция была полностью уничтожена волнами Каховского водохранилища.



Около 80 населённых пунктов находятся в зоне подтопления. Продолжается эвакуация населения, спасения животных. Всего в критической зоне на правом берегу Днепра находятся 16 тысяч человек.



Украинская разведка имеет доказательства того, что россияне контролируемо дистанционно взорвали дамбу Каховской ГЭС. Минобороны отметило, что российские захватчики дважды миновали гидроэлектростанцию перед тем, как ее взорвать.



В Генштабе ВСУ считают, что военные РФ взорвали конструкции ГЭС, чтобы не допустить продвижение украинских подразделений.



Россия ожидаемо отвергла обвинения в адрес российских военных, обвинив Украину в "преднамеренной диверсии".