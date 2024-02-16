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Белый дом потребовал расследования смерти Навального
16.02.2024 22:10 Алина Груднева

Белый дом потребовал расследования смерти Навального

Вашингтон требует проведения независимого расследования обстоятельств внезапной смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом после выступления президента США Джо Байдена по этому поводу сообщил представитель Белого дома.

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Ранее американский лидер возложил ответственность за смерть критика Кремля на президента РФ Владимира Путина.

Генсек ООН Антониу Гутерреш и Управление верховного комиссара ООН по правам человека тоже призвали начать расследование смерти Навального. В РФ уже объявили, что начата процессуальная проверка.

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