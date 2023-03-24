



Белый Дом: цель атаки в Сирии - защитить американские силы в стране

Белый Дом прокомментировал атаку беспилотников на востоке Сирии по поддерживаемым Ираном группировкам.



Заявление сделал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN.



По его словам, целью удара была защита американского персонала в стране ввиду угрозы, исходящей от ISIS и других террористических организаций.



"США не стремятся к конфронтации с Ираном, и Тегеран должен воздерживаться от поддержки атак на американские объекты", - заявил Кирби.



Напомним, что в четверг американские военные нанесли ответные авиаудары на востоке Сирии по поддерживаемым Ираном группировкам после атаки их беспилотника по американской базе, в результате которой был убит контрактник и ранены еще шесть человек.

