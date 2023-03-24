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Белый Дом: цель атаки в Сирии - защитить американские силы в стране
24.03.2023 16:24 Алина Груднева

Белый Дом: цель атаки в Сирии - защитить американские силы в стране

Белый Дом прокомментировал атаку беспилотников на востоке Сирии по поддерживаемым Ираном группировкам.

Заявление сделал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN.

По его словам, целью удара была защита американского персонала в стране ввиду угрозы, исходящей от ISIS и других террористических организаций.

"США не стремятся к конфронтации с Ираном, и Тегеран должен воздерживаться от поддержки атак на американские объекты", - заявил Кирби.

Напомним, что в четверг американские военные нанесли ответные авиаудары на востоке Сирии по поддерживаемым Ираном группировкам после атаки их беспилотника по американской базе, в результате которой был убит контрактник и ранены еще шесть человек.
 

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