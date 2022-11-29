



Белорусский диктатор сменил повара и охрану после смерти своего министра

Белорусского диктатора Александра Лукашенко, вероятно, испугала внезапная смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Он приказал сменить повара, охрану и обслугу. Его детям предоставлена дополнительная охрана.



Как сообщил российский оппозиционер Леонид Невзлин в Twitter со ссылкой на источники, близкие к российским спецслужбам, смерть Макея не была естественной.



"Глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в таких случаях соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности.", - написал Невзлин.



"Диктатор никому не доверяет. Не без оснований он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает заминка с вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим.", - заявил оппозиционер.