



Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши

Жители польского села Беловежа Подлясского воеводства, на границе с Беларусью, утверждают, что утром 1 августа над их населенным пунктом пролетели два белорусских вертолета. В качестве доказательства они опубликовали фотографии. В Министерстве обороны Польши сперва опровергли информацию, что вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство, но впоследствии подтвердили это. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.



Вертолеты заметила и сфотографировала Элиза Ковальчик – жительница Беловежи. Фотографию она опубликовала в своем профиле в Facebook с комментарием: “Что, кроме аистов, летает сегодня над Беловежей?”.



Очевидцы утверждают, что вертолеты летели низко над землей – на высоте 200-300 метров, а местами опускались еще ниже.



Gazeta Wyborcza отмечает, что вертолеты нарушили воздушное пространство в районе села Грудки, пролетели вглубь Польши на 3 километра, развернулись над Беловежей и вернулись обратно в Беларусь.



В Министерстве обороны Польши сначала отрицали, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство. Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский рассказал, что белорусская сторона доложила польской, что 1 августа у границы с Польшей могут двигаться до трех вертолетов.



“Нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было. Конечно, мы заметили движение в приграничной зоне, но вероятнее всего это были плановые полеты белорусской армии”, – отметил он.



Однако вечером на сайте Минобороны страны признали, что нарушение произошло.



“Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило их обнаружение радарными системами”, — пояснили в польском Минобороны.



После инцидента министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. Кроме того, об этом случае сообщили в НАТО, а временно поверенного в делах Беларуси вызовут для пояснения в Министерство иностранных дел Польши.

