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Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши
01.08.2023 21:35 Наталья Богинская

Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши

Жители польского села Беловежа Подлясского воеводства, на границе с Беларусью, утверждают, что утром 1 августа над их населенным пунктом пролетели два белорусских вертолета. В качестве доказательства они опубликовали фотографии. В Министерстве обороны Польши сперва опровергли информацию, что вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство, но впоследствии подтвердили это. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Вертолеты заметила и сфотографировала Элиза Ковальчик – жительница Беловежи. Фотографию она опубликовала в своем профиле в Facebook с комментарием: “Что, кроме аистов, летает сегодня над Беловежей?”.

Очевидцы утверждают, что вертолеты летели низко над землей – на высоте 200-300 метров, а местами опускались еще ниже.

Gazeta Wyborcza отмечает, что вертолеты нарушили воздушное пространство в районе села Грудки, пролетели вглубь Польши на 3 километра, развернулись над Беловежей и вернулись обратно в Беларусь.

В Министерстве обороны Польши сначала отрицали, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство.  Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский рассказал, что белорусская сторона доложила польской, что 1 августа у границы с Польшей могут двигаться до трех вертолетов.

“Нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было. Конечно, мы заметили движение в приграничной зоне, но вероятнее всего это были плановые полеты белорусской армии”, – отметил он.

Однако вечером на сайте Минобороны страны признали, что нарушение произошло.

“Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило их обнаружение радарными системами”, — пояснили в польском Минобороны.

После инцидента министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. Кроме того, об этом случае сообщили в НАТО, а временно поверенного в делах Беларуси вызовут для пояснения в Министерство иностранных дел Польши.
 

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