



Белорусские партизаны заявили о повреждении российского военного самолета

Российский разведывательный военный самолет А-50 был поврежден в результате атаки беспилотника на аэродроме недалеко от столицы Беларуси Минска в воскресенье, сообщили белорусские партизаны и оппозиционеры в изгнании.



"Это были беспилотники. Участники операции — белорусы, которые в настоящее время уже находятся в безопасности, за пределами страны", — заявил Александр Азаров, лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL, в Telegram и на польском новостном канале "Белсат".



"Белсат" — польский вещатель, специализирующийся на белорусских новостях, которые Минск заклеймил как экстремистские.



BYPOL, в которую входят бывшие сотрудники правоохранительных органов, поддерживающие оппозиционных политиков, признаны в Беларуси как террористическая организация.



Франак Вечерко, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, написал в Twitter, что это была самая успешная диверсия с начала 2022 года.



Самолет Бериева А-50 является российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения с возможностями управления воздушным движением и способностью отслеживать до 60 целей одновременно.



С начала вторжения России в Украину год назад в Беларуси и в приграничных с Украиной регионах России было совершено несколько диверсионных актов, в основном на железнодорожной дороге.



"Я горжусь всеми белорусами, которые продолжают сопротивляться российской гибридной оккупации Беларуси и бороться за свободу Украины", — написала Тихановская в Twitter.

