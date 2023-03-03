



Бельгийский суд продлил срок ареста экс-депутата Европарламента Евы Кайли

Согласно сообщениям греческих СМИ в пятницу, Бельгийский апелляционный суд принял решение продлить предварительное заключение бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли на два месяца, пишет Yeni Safak.



Ева Кайли предстала перед Апелляционным судом Брюсселя 28 февраля и ходатайствовала об освобождении под домашний арест с электронным браслетом, но суд отклонил ее просьбу, сообщила общественная телерадиокомпания ERT.



ЕС был потрясен одним из крупнейших коррупционных скандалов в своей истории после того, как 9 декабря бельгийская полиция арестовала Еву Кайли, члена Европарламента от Греции по обвинению в коррупции и лоббировании интересов государства Персидского залива.



Кроме того, бельгийская полиция конфисковала до 1,5 миллиона евро (1,62 миллиона долларов) наличными в ходе десятков обысков в домах и офисах.



Среди задержанных вместе с Кайли также были депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панзери, партнер Кайли Франческо Джорджи, который работал помощником в Европейском парламенте, и Никколо Фига-Таламанка, директор неправительственной организации, занимающейся вопросами верховенства права.​​​​

