



Бельгийская пара поймана с контрабандным табаком на 400 000 долларов

Бельгийская пара подозревается в контрабандном ввозе в Израиль тысяч сигаретных пачек и табачных блоков типа heat-not-burn (HNB), используемых для производства никотиновых паров, на сумму около 400 000 шекелей, при этом налоговая стоимость оценивается примерно в четверть миллиона шекелей.



На прошлой неделе супруги прибыли в Израиль, и их попросили пронести багаж через рентгеновский аппарат после того, как они решили пройти через зал прибытия для тех, кому нечего декларировать.



Во время рентгеновского досмотра было обнаружено 868 пачек сигарет иностранного производства и еще 1430 единиц табака HNB.



Отдел по борьбе с наркотиками аэропорта Бен-Гурион подал запрос на арест, в котором говорится, что на чемоданах подозреваемых не было идентификационных бирок, которые должны быть прикреплены к чемоданам, якобы для того, чтобы ввести в заблуждение сотрудников таможни. Отмечается, что в последние годы участились случаи контрабанды сигарет.



Мировой суд Ришон-Лециона принял соглашение сторон об условиях освобождения под залог, включая личное поручительство в размере 50 000 для каждого из них, поручительство третьей стороны в размере 50 000 шекелей и немедленный залог в размере 20 000 шекелей для каждого из подозреваемых.



После того, как адвокат подозреваемых заявил, что они являются иностранными резидентами, которые приезжают в Израиль от одного до двух раз в месяц к родственникам, а также заявил, что женщина беременна, пара была освобождена под ограничительные условия, и им было запрещено покидать страну до следующего воскресенья.



