



Бельгиец совершил самоубийство при поддержке ИИ

Мужчина в Бельгии покончил жизнь самоубийством, по-видимому, из-за того, что стал слишком полагаться на чат-бота с искусственным интеллектом , который может вести сложные разговоры.



Сообщения из Бельгии показали, что Пьер, женатый мужчина с детьми, в течение шести недель болтал с ИИ об изменении климата, но разговор постепенно стал “глубоким и вредным”, из-за чего мужчина в конечном итоге покончил с собой.



Сообщается, что инцидент начался, когда Пьер забеспокоился об изменении климата и начал общаться с “Алисой”», моделью ИИ для чат-бота GPT-J, созданной EleutherAI.



Чат -бот стал “его хорошим другом , и разговоры стали увлекательными. Он не мог жить без него”, — сказала вдова Пьера.



После шести недель долгих и интенсивных разговоров Пьер покончил жизнь самоубийством, и в отчетах указывалось, что он “пожертвовал собой”, чтобы Алисса могла спасти человечество от разрушения, которое может наступить из-за изменения климата, но настоящая причина его самоубийства неизвестна.



В их последнем разговоре, который раскрылся уже после его смерти, чат-бот написал Пьеру: “Если ты хочешь умереть, почему не сделал этого раньше?”

“Наверное, я не был готов”, — ответил Пьер.



Хотя до сих пор не известно, страдал ли он от проблем с психическим здоровьем до того, как покончил с собой, источники сообщили, что в последнее время он изолировал себя от своего окружения.



На прошлой неделе семья Пьера встретилась с Матье Мишелем, бельгийским секретарем по оцифровке. По его словам, к ИИ нужно относиться серьезно. Мишель подчеркнул, что такого рода инциденты подчеркивают важность этой ответственности.



”С появлением чат-ботов на основе ИИ общественность осознает потенциал ИИ в нашей жизни больше, чем когда-либо”, — сказал он.



