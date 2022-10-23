



Беларусь впервые с февраля закрыла доступ к видео с камер на дорогах

Белорусские СМИ пишут, что первоначально доступ к камерам осуществлялся через специализированный сайт, однако с началом войны эта функция была отключена. Вчера произошло отключение доступа к камерам наблюдения Белдорцентра в погодном сервисе.



Более чем за месяц до начала полномасштабной войны России против Украины Госпогранкомитет Беларуси уже убирал доступ к камерам на въезде и выезде с белорусских погранпереходов. Так, 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной.



По данным белорусских оппозиционных СМИ, в Беларуси наблюдаются действия, похожие на подготовку очередного этапа вторжения в Украину с территории страны. К примеру, привозятся понтонные мосты и тренируются части обеспечения, в том числе военные медики.



В оппозиционных кругах утверждают, что в стране сейчас идёт скрытая мобилизация, а ранее Лукашенко заявил о создании совместной с Россией группировки войск, при этом военные РФ уже прибыли в страну, что грозит открытием второго фронта.



По данным британской разведки, новое вторжение России в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно. Вероятнее всего, считают в разведке Королевства, Беларусь блефует, чтобы оттянуть силы ВСУ на север.