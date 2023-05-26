



Беларусь вновь продлила военные учения с РФ

В Беларуси решили в очередной раз продлить совместные с Россией военные учения.



Как отмечает "Беларускі гаюн", они продлены минимум до четвертого июня.



Уточняется, что 27-28 мая будут выходные в некоторых полигонах. Остальные подразделения будут работать без перерыва, в Доманово, Лепельский и Обуз-Лесновский.



Учения продлеваются для следующих подразделений: 227 общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) до 3 июня; полигон Гожский 6 омбр. (Гродненский район) до 4 июня; полигон Брестский 38 одшбр. (Брестский район) до 4 июня; полигон Осиповичский 51 абр. (Осиповичский район) до 4 июня; 212-й авиационный полигон Неман (Новогрудский район) до 2 июня; 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район) до 4 июня; 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) до 4 июня; полигон Лепельский 19 омбр. (Лепельский район) по 4 июня.



Учения должны были закончиться еще 29 апреля, но неоднократно продлевались. Они проходят уже 57 недель.