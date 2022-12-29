Новости » Происшествия
Беларусь: мы сбили украинскую ракету С-300
29.12.2022 16:57 Алина Груднева

Беларусь: мы сбили украинскую ракету С-300

Беларусь объявила, будто 29 декабря сбила украинскую ракету С-300.

По данным минобороны республики, ракета упала в Брестской области.

"Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины", – сообщили в минобороны Беларуси.

Сведения о работе ПВО были переданы президенту Беларуси Александру Лукашенко. Информации о пострадавших нет.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы