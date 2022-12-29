



Беларусь: мы сбили украинскую ракету С-300

Беларусь объявила, будто 29 декабря сбила украинскую ракету С-300.



По данным минобороны республики, ракета упала в Брестской области.



"Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины", – сообщили в минобороны Беларуси.



Сведения о работе ПВО были переданы президенту Беларуси Александру Лукашенко. Информации о пострадавших нет.

