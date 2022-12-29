Беларусь: мы сбили украинскую ракету С-300
Беларусь объявила, будто 29 декабря сбила украинскую ракету С-300.
По данным минобороны республики, ракета упала в Брестской области.
"Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины", – сообщили в минобороны Беларуси.
Сведения о работе ПВО были переданы президенту Беларуси Александру Лукашенко. Информации о пострадавших нет.