



Беларусь и РФ проведут новые совместные военные учения

Во второй половине января Беларусь и Россия намерены провести новые совместные военные учения.



Об этом сообщает министерство обороны республики.



"С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил республики Беларусь и РФ, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)", - сказано в заявлении.



По данным оборонного ведомства, в республику 8 января уже прибыла российская авиационная составляющая. В ходе летно-тактических учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.