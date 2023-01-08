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Беларусь и РФ проведут новые совместные военные учения
08.01.2023 20:54 Алина Груднева

Беларусь и РФ проведут новые совместные военные учения

Во второй половине января Беларусь и Россия намерены провести новые совместные военные учения.

Об этом сообщает министерство обороны республики.

"С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил республики Беларусь и РФ, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)", - сказано в заявлении.

По данным оборонного ведомства, в республику 8 января уже прибыла российская авиационная составляющая. В ходе летно-тактических учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.

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