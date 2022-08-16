



Беларусь готовится к массированному ракетному удару по Украине

Беларусь готовится к массированному ракетному удару по Украине, сообщает Белорусский Гаюн.



Сейчас недалеко от границы находится до 14 ЗРК С-400 и около 60 ракет к ним. Также на территории РБ присутствует:



▪️От 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3-й РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", два ЗРПК "Панцирь";



▪️склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400. Самолеты России Ил-76 постоянно подвозят ракеты для С-400 в аэропорт Гомеля. Не игнорируйте сигналы тревоги в ближайшие дни.