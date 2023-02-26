



Беларусь готова мобилизовать 1,5 млн человек на нужды армии

В Беларуси намерены мобилизовать для нужд армии примерно 1,5 млн человек.



По данным БЕЛТА, информацию об этом подтвердил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.



Уточняется, что такие меры будут приняты, если в республике будет объявлено военное положение.



"Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не Вооруженных сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы", - пояснил Вольфович.



Что примечательно, в настоящее время профессиональная армия Беларуси насчитывает около 48 тысяч военнослужащих и около 12 тысяч пограничников.