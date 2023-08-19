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Бейрут: Сириец, совершивший теракт против Хизбаллы выбросился с 7-го этажа
19.08.2023 16:34 Аркадий Бочаровский

Бейрут: Сириец, совершивший теракт против Хизбаллы выбросился с 7-го этажа

23-летний сириец, организовавший год назад теракт в Бейруте против Хизбаллы выбросился из многоэтажного здания. Об этом сообщил источник в органах безопасности и СМИ Ливана. 

"Бойцы Хизбаллы устроили облаву, - рассказал источник, - когда он узнал, что его местонахождение установлено, он прыгнул с седьмого этажа. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных ран". По его словам, двое родственников молодого человека были арестованы.
 

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